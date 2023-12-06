Скопировать одностраничный ленд

HTML-версткаОткрыт12 заявок93 просмотра
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Добрый день, нужно скопировать лендос изменив пару нюансов,запилить его на мой хостинг, подвязать лиды к почте или телеге, свою работу записать на скринрекордер. Спасибо

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