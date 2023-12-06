Скопировать одностраничный ленд

Добрый день. Необходимо написать решение, в котором будет перемещение блока в зависимости от движения / положения мыши. Принцип: есть блок с элементами размером > ширины экрана, находящийся в правой части экрана. При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно скопировать лендос изменив пару нюансов,запилить его на мой хостинг, подвязать лиды к почте или телеге, свою работу записать на скринрекордер. Спасибо
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