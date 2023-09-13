Необхідно підключити систему до CRM через API для вигрузки файлів. Завдання передбачає дотримання документації та вимог інтеграції. Очікується чітке виконання технічних умов.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $10Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется скопировать одностраничный лендос с незначительными изменениями. Необходимо выполнить HTML-верстку, разместить сайт на хостинге и настроить отправку лидов на почту или Telegram. Работу нужно записать на скринрекордер.HTML-верстка12 заявокЗакрытгод назад
Необхідно проаналізувати підписки та лайки людини в Instagram за закритим профілем. Визначити, чи можливо це реалізувати та яка буде вартість такої послуги.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здійснити парсинг контактних номерів телефонів жінок, які шукають роботу на сайтах workua, olx-робота та інших. Необхідно сформувати список з 100 номерів, на які дзвінки підтверджують жінки. Якість бази даних є пріоритетом, можливість доплати за якість та продовження співпраці.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
год назад
OLXПарсинг данных
Понимающий заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Не смог сделать, отменил заказ , предложил альтернативу, деньги вернули. Работали через сейф. я остался доволен