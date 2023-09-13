Oleg5551

Юрий Кондратовский Oleg5551

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

san1rope
17 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
$40
10 баллов
год назад
Парсинг контактних номерів з сайтів пошуку роботи
OLXПарсинг данных
Понимающий заказчик, рекомендую!
Не смог сделать, отменил заказ , предложил альтернативу, деньги вернули. Работали через сейф. я остался доволен
Ответный отзыв