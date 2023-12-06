Необходимо сверстать лендинг

Попадаем на него видим скрин 1. Жмем кнопку. Появляется скрин 2. Ракетка летит по косой траектории и значения увеличиваются от 0.00х до 10.5х. Далее открывается скрин 4. На кнопках ставим #. Ссылки пропишу сам. При клике на правилах открывается модалка. Скрин 5.

Все элементы должны быть с анимацией плавной. Например кнопка на скрине 1 должна пульсировать свечением. Так же на 4 скрине кнопка.

Сайт должен быть адаптивен. Десктоп должен помещаться в 1 экран