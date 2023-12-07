Нужно поправить страницу спасибо

Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзя
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