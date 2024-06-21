С тех заданием и коммуникацией были проблемы - дает задание, но не понимает и не говорит что по факту нужно, и на приемке конечно же результат не устраивает. С оплатой все хорошо, без проблем. Если не смущает коммуникация отрезками фраз - можно оставлять контакт на дальнейшие прямые сотрудничества.