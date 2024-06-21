ali1983

Али Шалинов ali1983

 
41 год
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$41
выплачено фрилансерам
6%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pushkagun
Сергей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
6 баллов
год назад
Нужно развернуть nextcloud на убунт или дебиан
DebianUbuntu
С тех заданием и коммуникацией были проблемы - дает задание, но не понимает и не говорит что по факту нужно, и на приемке конечно же результат не устраивает. С оплатой все хорошо, без проблем. Если не смущает коммуникация отрезками фраз - можно оставлять контакт на дальнейшие прямые сотрудничества.
Всё чётко сделал ,были разногласия по началу Но потом всё сделал по красоте! Рекомендую!!!
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shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$35
10 баллов
год назад
Нужно сделать верстку
Верстка блоковВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страниц
Задача поставлена чётко, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный разработчик ,советую!!
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Ruslaan1
Руслан 
22 года
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
$5
10 баллов
год назад
Нужно поправить страницу спасибо
Все супер
Всё чётко быстро ,и качественно
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