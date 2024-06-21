Требуется выполнить натяжку дизайна на готовый самописанный движок. Необходимо использовать HTML-верстку для интеграции элементов дизайна, обеспечивая корректное отображение на сайте.
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется квалифицированный системный администратор для настройки системы. Необходим опыт в администрировании и уверенные навыки работы с различными системами. Ожидается качественная настройка и оптимизация под нужды проекта.Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется привести в порядок существующий скрипт, улучшить его структуру и оптимизировать код. Основное внимание уделить функциональности и эффективности работы скрипта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка анимации для веб-сайта. Задача включает создание визуальных эффектов и анимационных элементов. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.Анимация3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется установить и настроить простой самописный чат. Необходимо интегрировать его в существующую систему. Опыт в системном администрировании приветствуется.Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется настроить записи SPF, MX, DKIM и DMARC для обеспечения безопасности почтового сервиса. Задача включает в себя правильное прописывание записей для корректной работы почты и защиты от спама.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется скопировать конфигурацию существующего сервера Linux и настроить новый сервер с аналогичными параметрами. Важно обеспечить полное соответствие настроек для корректной работы.Системное администрирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработать скрипт для выдачи файлов, включая документы и архивы. Необходима реализация функционала, позволяющего эффективно управлять доступом и загрузкой файлов. Ожидается опыт в веб-программировании и создание удобного интерфейса для пользователей.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется скопировать дизайн существующего сайта с точным воспроизведением всех элементов и структуры. Ожидается, что работа будет выполнена с высоким уровнем детализации и аккуратности.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо скопировать текущий дизайн сайта и произвести его редизайн с использованием HTML-верстки. Ожидается создание нового визуального оформления с учетом современных тенденций.HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется специалист для развертывания сайта на платформе Laravel. Необходимы навыки в системном администрировании для корректной настройки и оптимизации работы сайта. Обеспечение работоспособности и стабильности системы являются ключевыми задачами.Системное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка скрипта для веб-программирования, который будет выполнять определенные функции. Укажите функционал и требования к скрипту для выполнения задачи.Веб-программирование10 заявокЗакрытгод назад
Требуется выполнить верстку HTML письма, обеспечив корректное отображение в различных почтовых клиентах. Убедитесь в адаптивности и соответствии современным стандартам email-дизайна.HTML-верстка11 заявокЗакрытгод назад
Требуется быстро сверстать небольшой лендинг с использованием HTML. Ожидается качественная и быстрая работа, с акцентом на эффективность и соблюдение сроков.HTML-верстка31 заявкаЗакрытгод назад
Требуется настроить сервер на базе Ubuntu и устранить проблемы с SSL. Ищется опытный системный администратор, способный обеспечить стабильную работу сервера и безопасность соединений.Системное администрирование6 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка простого лендинга с админкой. Необходимо реализовать функционал загрузки текстового файла. Проект ориентирован на быстрое и удобное использование.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрытгод назад
Требуется опытный специалист для настройки сервера на базе Linux. Необходимо провести оптимизацию и администрирование системы для обеспечения стабильной работы. Ожидается выполнение всех необходимых конфигураций и настроек.Системное администрирование9 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать инвестиционный проект на Laravel или другом фреймворке. Необходим сайт под ключ с функционалом, аналогичным представленному примеру. Предоставление примера желаемого функционала обязательно.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрытгод назад
- $50
Требуется выполнить HTML-верстку одной страницы по макету из Figma. Адаптивная версия не нужна. Важна высокая скорость выполнения, без задержек в 1-2 дня.HTML-верстка43 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка дополнительного функционала на LARAVEL. Задача включает в себя написание кода и интеграцию новых возможностей. Все подробности будут предоставлены в заявках.Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад