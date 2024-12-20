Требуется разработать скрипт на любом языке программирования по техническому заданию. Обязателен опыт работы с платформой Solana. Бюджет составляет 200$, срок выполнения — до утра. Оплата будет произведена сразу по факту готовности проекта.
Нужно в порядок привести скрипт
Нужно в порядок привести скрипт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $80
Требуется разработка программы для парсинга данных с двух сайтов с последующим объединением полученных данных в Excel-файле. Подробное ТЗ будет составлено на основе примера в Excel 'Программа-парсинг Двух сайтов'.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется специалист с опытом работы с моделями Chat GPT для помощи в реализации функционала 'Вопросы и ответы'. Проблема заключается в том, что модель не использует обученные данные и отвечает на основе ранее известных сведений. Предлагаются варианты по бюджету.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется внести несколько правок на сайте, разработанном на WordPress. Подробное техническое задание будет предоставлено. Ожидаются фрилансеры с опытом работы в веб-программировании.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка простой мини-игры, аналогичной blum или humster combat. Основное внимание уделяется подключению трех видов кошельков Solana. Игра должна быть удобной и функциональной.Закрыт4 месяца назад
Необходимо доработать код на Python для токенизации текстов: удалить пунктуацию, стоп-слова и привести текст к нижнему регистру. Тестирование должно проводиться на текстах из ZIP-файла. Код должен быть представлен в виде Jupyter Notebook с выполненными ячейками. Подготовьте ссылку на папку с доработанным кодом.Закрыт4 месяца назад
Требуется настроить передачу данных из Bitrix 24 в Google Looker Studio с помощью ROMI Center. На выходе должна получиться сквозная аналитика по всем лидам из Битрикса, позволяющая отслеживать их на различных этапах воронки продаж. Обновление данных должно происходить автоматически в зависимости от перемещения лидов в системе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист для отладки Яндекс коммерции и отправки данных через API в метрику из CRM. Опыт работы с SaaS сервисами и наличием успешных кейсов приветствуется. Необходимо обеспечить стабильную работу уже настроенной системы.Закрыт4 месяца назад