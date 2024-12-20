Доработать код

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Доработать для своих данных код на ЯП Python, с помощью которого провести Токенизацию (с удалением пунктуации), удаление стоп-слов, приведение к нижнему регистру (код представлен). Провести тестирование на предложениях из своих текстов (в формате ТХТ). Представить ссылку на папку с доработанным кодом, ячейки которого выполнены. (DH_Preprocessing_data_Lemma.ipynb)
Из zip. файла взять тексты

PythonДоработка сайтовТестирование приложений
4 месяца назад
guest_1734691674868
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад

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