Требуется специалист по веб-программированию для редактирования сайта на Тилде. Необходимо изменить выбор количества товара в корзине, чтобы можно было добавлять ткани кратно 5 сантиметрам, при этом цена за 1 метр должна оставаться на сайте. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.