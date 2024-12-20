Senior in Cef Sharp .net C# JavaScrypt SQL

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки317 просмотров

Ищу Сеньора Cef Sharp .net C# JavaScrypt

Имеется готовая рабочая программа под Windows, EXE собрана на Chromium

Имеются все исходники.

Нужно изучить и поддерживать далее работу системы, также обновлять сборку Chromium.

Программа отображает и выполняет определенные действия на сайтах параллельно. Имеет систему поп апов, оповещений по событиям на сайтах для юзера.
Имеется небольшая админка для управления юзерами, создание, удаление, активация.

Имеется Блек Бук система обхода указанных юзеров по айди на сайтах.

Настроен сбор статистики и передачи в БД Maria DB

Цена договорная.

.NETC#JavaScriptSQL
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T-WiN
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