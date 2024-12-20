Требуется специалист по веб-программированию для редактирования сайта на Тилде. Необходимо изменить выбор количества товара в корзине, чтобы можно было добавлять ткани кратно 5 сантиметрам, при этом цена за 1 метр должна оставаться на сайте. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.
Senior in Cef Sharp .net C# JavaScrypt SQL
Ищу Сеньора Cef Sharp .net C# JavaScrypt
Имеется готовая рабочая программа под Windows, EXE собрана на Chromium
Имеются все исходники.
Нужно изучить и поддерживать далее работу системы, также обновлять сборку Chromium.
Программа отображает и выполняет определенные действия на сайтах параллельно. Имеет систему поп апов, оповещений по событиям на сайтах для юзера.
Имеется небольшая админка для управления юзерами, создание, удаление, активация.
Имеется Блек Бук система обхода указанных юзеров по айди на сайтах.
Настроен сбор статистики и передачи в БД Maria DB
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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