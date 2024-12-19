Необходима автоматизация приемки товара на склад в системе 'Мой склад' после поступления заказа из Bitrix24. В процессе заказ автоматически обрабатывается, а товар распределяется по ячейкам в зависимости от контрагента. Задача срочная.
Создание многопользовательской платформы
Ищем 2х -3х опытных разработчиков на node.js ts (может react) для создания многопользовательской платформы в тг с 6 играми, лучше всего чтобы у вас был подтверждённый опыт в проектах подобной сложности. .
Так же у вас имеется какой-то иной стек технологий, то готовы рассмотреть его для реализации игры. Главное чтобы имел хорошие пользовательские показатели: реактивность многопользовательской игры, масштабируемость, гибкость разработки, скорость разработки, приятный дизайн.
Заявки фрилансеров
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