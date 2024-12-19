Создание многопользовательской платформы

Ищем 2х -3х опытных разработчиков на node.js ts (может react) для создания многопользовательской платформы в тг с 6 играми, лучше всего чтобы у вас был подтверждённый опыт в проектах подобной сложности. .

Так же у вас имеется какой-то иной стек технологий, то готовы рассмотреть его для реализации игры. Главное чтобы имел хорошие пользовательские показатели: реактивность многопользовательской игры, масштабируемость, гибкость разработки, скорость разработки, приятный дизайн.