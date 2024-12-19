Создание игры в Tabletop Simulator

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка42 просмотра

Создание игры в Tabletop Simulator

Все шаблоны есть. Нужно просто сделать, чтобы все работало
1. Игровое поле ( дизайн )
2. Карточки
3. Дополнительные элементы
Исполнитель должен уметь работать в Tabletop Simulator

4 месяца назад
guest_1734691698996
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
4 месяца назад