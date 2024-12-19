Создание игры в Tabletop Simulator

Требуется разработка скрипта для автоматической проверки фактов, который будет извлекать утверждения из текста и проверять их достоверность с использованием локальных и онлайн-источников. Проект включает интеграцию технологий LlamaIndex и Pinecone, создание пользовательского интерфейса на Django, а также поддержку различных форматов загружаемых файлов.