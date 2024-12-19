Требуется выполнить настройку инвойсов и писем в интернет-магазине на Престашоп. Необходимо создать два инвойса, подвязать их к шаблонам писем, настроить логику отправки и обеспечить корректную отправку писем покупателям, а также настроить отправку писем с формы.
Создание игры в Tabletop Simulator
Создание игры в Tabletop Simulator
Все шаблоны есть. Нужно просто сделать, чтобы все работало
1. Игровое поле ( дизайн )
2. Карточки
3. Дополнительные элементы
Исполнитель должен уметь работать в Tabletop Simulator
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать чекер для проверок регистраций с возможностью загрузки текстового файла. Чекер должен поочередно проверять данные на указанном сайте до получения нужного результата. Подробное техническое задание с примерами будет предоставлено в личном диалоге.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо доработать существующий SaaS веб-сервис, разработанный на стеке NestJS и Next.js. Задача включает изучение кода, исправление ошибок и оптимизацию логики работы, связанной с интеграцией OpenAI для автоматизации ответов клиентам. Предоставлен список необходимых исправлений.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется опытный программист для создания юзер-бота в Телеграм с интеграцией чата GPT и функцией нейрокомментинга. Необходим опыт в разработке юзер-ботов и интеграции нейросетей. Подробное техническое задание будет предоставлено по запросу.Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется исправить сайт на Joomla, доработав компонент обучения онлайн GURU. Нужно настроить заявки в rs form, встраивание в дизайн, личный кабинет, тестирование, оплату и выписку документа. Используется версия Joomla 3. Все данные для работы предоставляются.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется установка сайта на движке WordPress, настройка SSL сертификата и связывание домена с хостингом. Необходим опыт в веб-программировании и знание платформы WordPress.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется консультация по созданию расширения для браузера. Имеется референс и готовое ТЗ. Ожидается обсуждение условий и нюансов разработки. Бюджет выделен.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется помощь в настройке мультиязычного сайта на WordPress с плагином WPML. Необходимо разобраться с созданием страниц и статей с переводом на другие языки, используя собственный токен ChatGPT-4. Требуется настройка индексации страниц, привязка регионов к категориям и автоматическое создание клонов страниц с переведенными SEO-атрибутами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка скрипта для автоматической проверки фактов, который будет извлекать утверждения из текста и проверять их достоверность с использованием локальных и онлайн-источников. Проект включает интеграцию технологий LlamaIndex и Pinecone, создание пользовательского интерфейса на Django, а также поддержку различных форматов загружаемых файлов.Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Требуется разработать интернет-магазин на платформе Shopware 6. Необходимо настроить базовую функциональность, интегрировать дополнительные модули и выполнить кастомизацию дизайна. Макет уже готов и сверстан.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад