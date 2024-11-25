Настройка шаблонов и писем в Престашоп

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки287 просмотров

Добрый день! В интернет-магазине на Престашопе необходимо:
1. Создать два инвойса
2. Подвязать их под шаблоны писем
3. Настроить логику отправки писем
4. Настроить корректную отправку писем покупателю - сейчас приходит только админу
5. Настроить отправку писем с формы

PrestaShop
4 месяца назад
kulaginaj
Кулагина 
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Веб-программирование
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