Сайт на вп с плагином wpml

не получается разобраться в нем как делать страницы и статьи с переводом на другие языки чтобы

1 - можно было использовать свой токен чатгпт4 для перевода

2 - страницы создавались и индексировались, а не просто автоперевод был, именно физически был контент с переводом. в основном просто автоперевод страницы, который мне не нужен

3 - в зависимости от языка браузера включалась нужна версия сайта /en /ru и тд

4 - автоматически после создания новой страницы или записи создавался клон страницы с переведенными сео атрибутами / контентом на других языках

5 - как привязать регионы в сео к разным категориям /en и тд

рассмотрю консультацию по этому плагину и/или аналогам