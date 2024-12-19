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Закрыт1 заявка14 просмотров

Сайт на вп с плагином wpml
не получается разобраться в нем как делать страницы и статьи с переводом на другие языки чтобы
1 - можно было использовать свой токен чатгпт4 для перевода
2 - страницы создавались и индексировались, а не просто автоперевод был, именно физически был контент с переводом. в основном просто автоперевод страницы, который мне не нужен
3 - в зависимости от языка браузера включалась нужна версия сайта /en /ru и тд
4 - автоматически после создания новой страницы или записи создавался клон страницы с переведенными сео атрибутами / контентом на других языках
5 - как привязать регионы в сео к разным категориям /en и тд
рассмотрю консультацию по этому плагину и/или аналогам

WordPressНастройка плагинов
4 месяца назад
guest_1734606501635
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
4 месяца назад