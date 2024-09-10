Требуется разработать простой веб-сервис, включающий клиентскую и серверную часть. Проект может включать генератор паролей или сервис добавления записей. Используйте HTML, CSS, Javascript (React, React Router), Node.js (Express.js) и MongoDB. Необходимо выложить проект на heroku и подготовить пояснительную записку на 5 листов с описанием технологии.
Специалист по интеграции API СДЭК
Приложение, куда нужно внедрить интеграцию, разрабатывается на JAVA, вы сможете внедрить интеграцию?
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также приложение будет внутри китайского мессенджера WeChat
Мы разрабатываем логистическое приложение (JAVA) на китайской платформе WeChat, которое требует интеграции внешних API от СДЭК для обеспечения функциональности:
- Трекинг отправлений.
- Расчет стоимости доставки.
- Работа с данными по штрих-кодам посылок.
ТЗ: внедрить 3 интеграции
В целом задача:
1. Консультация по внедрению API: помощь в разработке и настройке интеграции.
2. Участие в виде созвона с китайской командой разработчиков: разъяснение технических моментов, ответы на их вопросы и рекомендации.
3. Поддержка команды: помощь в решении возможных технических вопросов, связанных с API.
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