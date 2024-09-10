Приложение, куда нужно внедрить интеграцию, разрабатывается на JAVA, вы сможете внедрить интеграцию?

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также приложение будет внутри китайского мессенджера WeChat

Мы разрабатываем логистическое приложение (JAVA) на китайской платформе WeChat, которое требует интеграции внешних API от СДЭК для обеспечения функциональности:

- Трекинг отправлений.

- Расчет стоимости доставки.

- Работа с данными по штрих-кодам посылок.

ТЗ: внедрить 3 интеграции

В целом задача:

1. Консультация по внедрению API: помощь в разработке и настройке интеграции.

2. Участие в виде созвона с китайской командой разработчиков: разъяснение технических моментов, ответы на их вопросы и рекомендации.

3. Поддержка команды: помощь в решении возможных технических вопросов, связанных с API.