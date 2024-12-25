Простой веб-сервис для учебы

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Завершен3 заявки205 просмотров

Нужен простой веб-сервис (клиентская и серверная часть, full-stack-проект) для учебной работы. Подойдет простой сервис добавления записей, генератор паролей и т.д. Можно взять готовый проект с github и творчески изменить, заменить цвета, перевести на русский. Например, https://github.com/hemantDwivedi/password-generator-tool

Для демонстрации выложить на heroku или аналогичном сервисе.

И пояснительная записка с описанием хода выполнения работы примерно на 5 листов, используемых технологий. Есть пример записки, посмотрите во вложении. Можно писать всю записку, только вкратце описать ход работы.

Желательно, чтобы в проекте использовались все эти технологии.

(1) HTML, CSS, (2) Javascript (использовался React, React Router) (3) Webpack, (4) Node.js (фреймворк Express.js), (5) MongodDB (Mongoose).

CSSHTMLJavaScriptNode.jsReactСоздание веб-приложений
4 месяца назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

tobiaskoira
Дина 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
$40
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик! Быстро отвечает, вежливый, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
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день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
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Веб-программирование
tobiaskoira
Дина 
37 лет
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Андрей
 
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2 отзыва
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