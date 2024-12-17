Интеграция в Битрикс лидов с ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки190 просмотров

Необходима настройка интеграции входящих лидов из ВК в Битрикс.
Возможна дальнейшая настройка Вотсапа и Телеграмм в Битриксе.

Битрикс24Настройка CRM
5 месяцев назад
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