Необходимо изменить базу данных стандартного веб-приложения на C# с localdb на PostgreSQL 15.0 или выше, с сохранением функционала авторизации пользователей и управления ролями. Проект должен поддерживать работу в Linux, настройки подключения хранятся в appsettings.json. В результате требуется получить бекап базы данных и исходный код для проверки работоспособности.
Интеграция в Битрикс лидов с ВК
Необходима настройка интеграции входящих лидов из ВК в Битрикс.
Возможна дальнейшая настройка Вотсапа и Телеграмм в Битриксе.
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