Требуется разработка скрипта для WordPress с использованием WooCommerce, который будет кастомизировать отображение цен для определенных товаров. Скрипт должен быть вставлен в файл functions.php и использовать формулу: Max price(variable) / 20. Например, для товара с id 102, имеющего вариации с ценами 100, 1000 и 10000, скрипт должен выводить 'от 500 за штуку' под основной ценой.