Написать скрипт для кастомизации цен, для определенных товаров WooComm

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Закрыт8 заявок226 просмотров

Доброго времени суток, есть сайта на WordPress+WooCommerce
И есть некоторые товары с вариациями, мне нужен скрипт который я вставлю в functions.php в тему.

Где я могу внести id товаров, чтоб у товаров с id которые я внесу в скрипт было кастомное отображение цены по определенной формуле!
Формула: Max price(variable) :(разделить на 20)

В результате если есть продукт с id 102 у него есть три вариаций с ценой 100,1000,10000. Скрипт получает цену 10000 делит ее на 20 и на выходе пишет "от 500 за штуку" под обычной ценой в категории!

WooCommerceWordPressНаписание скриптов
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