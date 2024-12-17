Доброго времени суток, есть сайта на WordPress+WooCommerce

И есть некоторые товары с вариациями, мне нужен скрипт который я вставлю в functions.php в тему.



Где я могу внести id товаров, чтоб у товаров с id которые я внесу в скрипт было кастомное отображение цены по определенной формуле!

Формула: Max price(variable) :(разделить на 20)



В результате если есть продукт с id 102 у него есть три вариаций с ценой 100,1000,10000. Скрипт получает цену 10000 делит ее на 20 и на выходе пишет "от 500 за штуку" под обычной ценой в категории!