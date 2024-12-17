Требуется внести изменения в UI мобильного приложения на Flutter из-за нехватки времени предыдущего разработчика. Также необходима интеграция с Rest API и доработка для MVP и MMP. Если вы full-stack разработчик, то предусмотрена возможность разработки API на Laravel. Укажите стоимость за исправления UI.
Написать скрипт для кастомизации цен, для определенных товаров WooComm
Доброго времени суток, есть сайта на WordPress+WooCommerce
И есть некоторые товары с вариациями, мне нужен скрипт который я вставлю в functions.php в тему.
Где я могу внести id товаров, чтоб у товаров с id которые я внесу в скрипт было кастомное отображение цены по определенной формуле!
Формула: Max price(variable) :(разделить на 20)
В результате если есть продукт с id 102 у него есть три вариаций с ценой 100,1000,10000. Скрипт получает цену 10000 делит ее на 20 и на выходе пишет "от 500 за штуку" под обычной ценой в категории!
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