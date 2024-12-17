Есть действующий сайт. Необходимо добавить раздел с временем, где можно было бы заходить выбирать удобное время-бронировать и переходить на оплату, и соответственно оплачивать.

В дальнейшем могу появится проекты для создания сайтов.

Ориентирована на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.