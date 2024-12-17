На сайте WordPress, добавить разделы оплаты и бронирования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок206 просмотров

Есть действующий сайт. Необходимо добавить раздел с временем, где можно было бы заходить выбирать удобное время-бронировать и переходить на оплату, и соответственно оплачивать.

В дальнейшем могу появится проекты для создания сайтов.
Ориентирована на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

WordPressИнтеграция платежных систем
5 месяцев назад
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