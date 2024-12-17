Створити сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок175 просмотров

Потрібно максимально швидко та якісно зверстати і посадити сайт на вордпресс.

На сайті є багато інтерактивних елементів. Також потрібно реалізувати анімації появлення по скроллу.

Макет та детальне тз вишлю виконавцю

WordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
5 месяцев назад
guest_1734368749016
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
31 минуту назад
5 месяцев назад
$100
2 дня
Escrow
Дуже задоволений співпрацею! Андрій якісно та надзвичайно швидко зверстав сайт та повноцінно інтегрував в вордпресс. Робота була виконана професійно, без зайвих затримок і відповідно до наших вимог. Окремо хочу зазначити, що наший спеціаліст детально перевірив результат, і залишився повністю задоволеним якістю виконання. Будемо працювати надалі. Рекомендуємо до співпраці!
Просто бомба! :) Дякую за цікаве завдання та приємне спілкування🤝

Заявки фрилансеров

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