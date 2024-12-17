Сделать простой сайт (страницу), на которой будет выводиться статистика сколько заработали курьеры.

Есть группы магазинов в телеграме, есть страница с картой, на которой мы узнаем сумму за доставку в определенный участок город (загород отдельная цена).

Курьер отписывает в чат Адрес готов. По "готов" мы собираем из телеграм групп адреса и выводим на сайте. Это и будет статистика в виде списка адресов, что завез курьер и с какого магазина. Также в зависимости от адреса видна цена и внизу списка адресов общая сумма заработка.

Работают разные курьеры, нужно чтобы каждый сам смог увидеть сколько он заработал.

У меня как у админа должна быть видна статистика по магазинам. Сколько магазин должен отдать денег за заказы. Чтобы была возможность увидеть список адресов, которые завезли все курьеры с определенного магазина (группы для каждого магазина разные, шт 15-20). И полная статистика по магазинам, сколько в общем должны все магазины.

Также нужно чтобы мог в случае чего откорректировать цену доставки. Т.к бывает магазин меньше чем нужно взял за доставку, тогда я вручную исправляю цену за определенную доставку.

Курьеры получают меньше чем магазины платят.