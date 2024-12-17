Требуется разработка скрипта для WordPress с использованием WooCommerce, который будет кастомизировать отображение цен для определенных товаров. Скрипт должен быть вставлен в файл functions.php и использовать формулу: Max price(variable) / 20. Например, для товара с id 102, имеющего вариации с ценами 100, 1000 и 10000, скрипт должен выводить 'от 500 за штуку' под основной ценой.
Сайт (страница), где будет выводиться список адресов из Телеграм-групп
Сделать простой сайт (страницу), на которой будет выводиться статистика сколько заработали курьеры.
Есть группы магазинов в телеграме, есть страница с картой, на которой мы узнаем сумму за доставку в определенный участок город (загород отдельная цена).
Курьер отписывает в чат Адрес готов. По "готов" мы собираем из телеграм групп адреса и выводим на сайте. Это и будет статистика в виде списка адресов, что завез курьер и с какого магазина. Также в зависимости от адреса видна цена и внизу списка адресов общая сумма заработка.
Работают разные курьеры, нужно чтобы каждый сам смог увидеть сколько он заработал.
У меня как у админа должна быть видна статистика по магазинам. Сколько магазин должен отдать денег за заказы. Чтобы была возможность увидеть список адресов, которые завезли все курьеры с определенного магазина (группы для каждого магазина разные, шт 15-20). И полная статистика по магазинам, сколько в общем должны все магазины.
Также нужно чтобы мог в случае чего откорректировать цену доставки. Т.к бывает магазин меньше чем нужно взял за доставку, тогда я вручную исправляю цену за определенную доставку.
Курьеры получают меньше чем магазины платят.
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