WordPress убрать лишние поля в checkout WooCommerce

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Закрыт4 заявки34 просмотра

В WordPress необходимо убрать поля в checkout WooCommerce - billing and shipping adress
Срочно! спасибо

WooCommerceWordPress
5 месяцев назад
guest_1734448696135
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 месяцев назад
$7
1 день
Понятное задание, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую!

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31 отзыв
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lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 месяцев назад