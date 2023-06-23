Внедрить ИИ для анализа работы отдела продаж

Нужно внедрить анализ отдела продаж

Транскрибировать звонки в текст

На основе этого анализируем диалоги в трех ролях:

РОП Анализировать работы менеджера, соответсвие скриптам, речь и т.д.

HR Анализ работы менеджера, подбирает обучение и тесты

SMM Анализирует потребности клиентов из диалоги и предлагает темы для размещения в соц сетях

как на видео

https://www.instagram.com/reel/DDrPe2dOudy/?igsh=MXN2aGhkcmsxNWJpcg==