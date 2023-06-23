Внедрить ИИ для анализа работы отдела продаж

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Внедрить ИИ для анализа работы отдела продаж

Нужно внедрить анализ отдела продаж
Транскрибировать звонки в текст
На основе этого анализируем диалоги в трех ролях:
РОП Анализировать работы менеджера, соответсвие скриптам, речь и т.д.
HR Анализ работы менеджера, подбирает обучение и тесты
SMM Анализирует потребности клиентов из диалоги и предлагает темы для размещения в соц сетях
как на видео
https://www.instagram.com/reel/DDrPe2dOudy/?igsh=MXN2aGhkcmsxNWJpcg== 

SMMАнализ целевой аудитории
4 месяца назад
guest_1734597867052
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

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