Необходимо доработать существующий SaaS веб-сервис, разработанный на стеке NestJS и Next.js. Задача включает изучение кода, исправление ошибок и оптимизацию логики работы, связанной с интеграцией OpenAI для автоматизации ответов клиентам. Предоставлен список необходимых исправлений.
Разработать Чекер регистраций
Пользователь будет загружать текстовый файл с данными, чекер должен на определенном сайте по очереди их проверять, до того момента пока не увидит нужный результат на экране. Четкое тз со скриншотами и подробным описанием предоставлю в личном диалоге
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