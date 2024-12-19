Разработать Чекер регистраций

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки282 просмотра

Пользователь будет загружать текстовый файл с данными, чекер должен на определенном сайте по очереди их проверять, до того момента пока не увидит нужный результат на экране. Четкое тз со скриншотами и подробным описанием предоставлю в личном диалоге

Разработка программ
4 месяца назад
guest_1734010360813
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