Требуется разработка бота на базе ИИ, который будет вести себя как пользователь на форумах. Он должен логиниться, сканировать темы по ключевым словам и отвечать, используя ChatGPT. Бот должен работать без API, эмулировать поведение человека, логировать действия и обходить блокировки через прокси. Необходима поддержка многопоточности и работа 24/7 на сервере.