Требуется разработать смарт-контракт в сети TON с функционалом создания токенов, их покупки, продажи и возможности блокировки. Также необходима интеграция на сайт с подключением кошелька пользователя и проверкой наличия токенов. Ожидается помощь в реализации всех аспектов функционала и консультации по вопросам внедрения.