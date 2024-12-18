Разработка программы для Windows

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок181 просмотр

Требуется разработать информационную панель для проведения настольных ролевых игр.

Платформа - Windows.

Программа необходима для трансляции контента(изображения/видео) и показателей игрового процесса игрокам в ходе проведения настольных ролевых игр.

Для более подробного ознакомления предоставлю ТЗ.

Срок выполнения работы: договорный. Готовы подобрать оптимальный срок, устраивающий обе стороны.

Разработка программ
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