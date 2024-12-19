Требуется установка сайта на движке WordPress, настройка SSL сертификата и связывание домена с хостингом. Необходим опыт в веб-программировании и знание платформы WordPress.
Нужно исправить сайт
Нужно исправить сайт на Джуме. Сайт готов, требуется только исправить/ доделать компонент обучения онлайн GURU. Данные функционал таков, имеются заявки с сайта в rs form(настроено), встраивание в дизайн, личный кабинет, тестирование, оплата, выписка документа. Используется версия 3 джумлы. Для работы все данные предоставляются.
Заявки фрилансеров
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