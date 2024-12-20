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Закрыт4 заявки285 просмотров

Сайт на Тилде
Требуется специалист который сможет поменять выбор количества товара в корзину. Чтобы можно было добавить кратно 5 сантиметов (продажа ткани). Цена должна оставаться на сайте за 1 метр.

https://magicfabrics.md/
TildaДоработка сайтов
4 месяца назад
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