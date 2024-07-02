Необходимо настроить передачу данных из Bitrix 24 в Google Looker Stud

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка26 просмотров

Необходимо настроить передачу данных из Bitrix 24 в Google Looker Studio, либо другой аналогичный сервис с помощью ROMI Center.
На выходе должна получится сквозная аналитика по всем лидам из Битрикса, чтобы можно было отслеживать лидов на разных этапах воронок продаж, которые есть в Битриксе.
Всё должно обновляться автоматически в соответствии с тем, как менеджеры переносят лидов в Битриксе по этапам воронки

GoogleБитрикс24Настройка аналитики
4 месяца назад
guest_1734691698996
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Айрат
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад