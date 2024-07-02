Необходимо настроить передачу данных из Bitrix 24 в Google Looker Studio, либо другой аналогичный сервис с помощью ROMI Center.

На выходе должна получится сквозная аналитика по всем лидам из Битрикса, чтобы можно было отслеживать лидов на разных этапах воронок продаж, которые есть в Битриксе.

Всё должно обновляться автоматически в соответствии с тем, как менеджеры переносят лидов в Битриксе по этапам воронки