Помощь обучения модели Chat GPT

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Закрыт4 заявки33 просмотра

Необходима помощь челоека, имеющего опыт обучения моделей Chat GPT.

Для раздела компании "Вопросы и ответы" пытаюсь реализовать функционал с помощью ИИ. Скармливаю модели промты, вопросы и ответы, GPT отчечает, что операция прошла без ошибок, но затем модель упрямо не хочет использовать в ответах полученную информацию, а выдает ответы на основе уже известной ей ранее информации (из интернета, я так понимаю).
В общем, мне нужна подсказка, пнуть меня что я делаю не так.
С бюджетом вообще нет никаких идей, предлагайте свои варианты.

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