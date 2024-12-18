Необходима помощь челоека, имеющего опыт обучения моделей Chat GPT.

Для раздела компании "Вопросы и ответы" пытаюсь реализовать функционал с помощью ИИ. Скармливаю модели промты, вопросы и ответы, GPT отчечает, что операция прошла без ошибок, но затем модель упрямо не хочет использовать в ответах полученную информацию, а выдает ответы на основе уже известной ей ранее информации (из интернета, я так понимаю).

В общем, мне нужна подсказка, пнуть меня что я делаю не так.

С бюджетом вообще нет никаких идей, предлагайте свои варианты.