Починить телеграм бота

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка5 просмотров

Необходимо починить телеграм бота
Бот написан на python

PythonУстранение ошибок
4 месяца назад
HRStorylove
Кирилл 
28 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lesyk_yavor
Олександр 
23 года
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$20
1 день
Escrow
Исправил работу бота, доработал неработающий функционал, ускорил выдачу запросов в боте.
Хороший заказчик, оплатил в срок как надо

Заявки фрилансеров

lesyk_yavor
Олександр 
23 года
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад