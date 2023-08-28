lesyk_yavor

Олександр lesyk_yavor

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#469
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Отзывы заказчиков

HRStorylove
Кирилл 
28 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
9 баллов
5 месяцев назад
Починить телеграм бота
PythonУстранение ошибок
Исправил работу бота, доработал неработающий функционал, ускорил выдачу запросов в боте.
Хороший заказчик, оплатил в срок как надо
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marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Олександр як завжди добре виконав роботу
Рекомендую.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Дуже якісно виконана робота
Задача була зрозуміла, все сподобалось
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marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Вже не перший раз обираю Олександра виконавцем, роботою задоволена
Не перший раз стикаюсь з замовником Мартою, дуже чітко та зрозуміло розказала як все робити, кароче 11/10.
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marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Замовлення виконано вчасно та якісно
Дуже швидко відповіли! Поставлена задача була зрозуміла.
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