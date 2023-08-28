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#469
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
5 месяцев назад
PythonУстранение ошибок
Исправил работу бота, доработал неработающий функционал, ускорил выдачу запросов в боте.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплатил в срок как надо
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Олександр як завжди добре виконав роботу
Ответный отзыв
Рекомендую.
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Дуже якісно виконана робота
Ответный отзыв
Задача була зрозуміла, все сподобалось
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Вже не перший раз обираю Олександра виконавцем, роботою задоволена
Ответный отзыв
Не перший раз стикаюсь з замовником Мартою, дуже чітко та зрозуміло розказала як все робити, кароче 11/10.
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Замовлення виконано вчасно та якісно
Ответный отзыв
Дуже швидко відповіли! Поставлена задача була зрозуміла.