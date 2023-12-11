HRStorylove

Требуется специалист для починки телеграм бота, разработанного на Python. Необходимо исправить ошибки и улучшить функционал. Ожидается опыт работы с API Telegram и знание Python.
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $150
Требуется доработка функционала Wordpress сайта с готовой темой. Необходимо реализовать вывод карточек с фотографиями моделей на различных страницах: главной, популярные, рандомные и A-Z. Также нужно создать карточки с моделями, интегрировать загрузку фотографий из S3 хранилища и обеспечить минимальное использование места на Wordpress, используя ссылки на фото. Скрипт для передачи фото уже написан.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $200
Требуется создать тему WordPress из готового дизайна и верстки с реализацией функционала сайта. Необходимо обеспечить вывод карточек моделей по категориям, включая главную страницу, популярные модели, рандомные и алфавитные списки. Также требуется интеграция фотографий из S3 хранилища, где фото будут добавлены в карточки моделей с помощью базы данных.Веб-программирование8 заявокЗавершен5 месяцев назад
- $10
Требуется починить телеграм бота, написанного на языке Python. Необходимо выявить и устранить ошибки, а также улучшить функциональность бота. Опыт работы с телеграм API будет преимуществом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $150
Необходимо разработать уникальный дизайн для сайта, похожий на указанный, с добавлением в WordPress. Требуется создать хэдер с логотипом, футер, оформить поиск, разделить контент на блоки и добавить функциональное меню. Основные функции: Home, Popular, Random, а также кнопки для блога. Возможно, потребуется дополнительное программирование для некоторых функций.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $150
Необходимо разработать дизайн для сайта, аналогичный masterfap.net, с оформлением хедера и футера, а также разделением информации по блокам. В меню должны быть функции: Home, Popular, Random и кнопки для блога. В основном блоке повторить кнопки для моделей и блога. Возможна необходимость доп. программирования. Работа с сайтом на WordPress.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $50
Необходимо разработать дизайн для сайта, включая хэдер с логотипом, футер и оформление поиска. Дизайн должен включать разделение экрана на блоки с меню слева и основной информацией по центру. В меню добавить функции Home, Popular, Random и кнопки для блога. В основном блоке разместить кнопки All models, Popular models, A-Z models list, Random models list и Блог. Возможно потребуется дополнительное программирование.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $100
Разработать виджет AI чатбота размером 400x320 для сайта. Чат будет использовать натренированную модель, которая будет адаптироваться под имя модели на странице и параметры общения. Бот должен отправлять первое сообщение и поддерживать переписку, учитывая заданные характеристики, такие как пол, возраст и другие параметры.Закрыт6 месяцев назад
Разработать виджет с AI чатботом размером 400x320, который будет генерировать свою модель чата без цензуры. Чат должен начинаться с первого сообщения от бота и обеспечивать интерактивное общение, привязанное к имени модели на странице. Включить возможность передачи параметров, таких как пол, возраст и другие, для более интеллектуального общения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Требуется выполнить парсинг изображений с указанного сайта в S3 хранилище. Образец уже предоставлен, прокси для работы будут предоставлены. Необходимо учитывать ранее спарсенные модели.Завершен9 месяцев назад
Необходимо сделать виджет ai sex chat для того, чтобы юзеры могли зайти на конкретную модель и пообщаться с "ней". Сделать для сайта https://models-reviews.com/ AI чат должен быть без цензуры, чтобы отвечал на любые секс ...Закрыт8 месяцев назад
- $15
Требуется доработать функцию отправки постбека с лид формы на сайте WordPress. Необходимо, чтобы форма собирала запросы пользователей, сохраняя click_id и web_id, и отправляла эти данные постбэком на указанную ссылку. Функция сохранения click_id и web_id из URL уже реализована. Возможна реализация через код или плагин.Закрыт9 месяцев назад
- $20
Требуется доработать функцию отправки постбека с лид формы на сайте WordPress. Необходимо, чтобы форма собирала запросы пользователей, сохраняла их click_id и web_id, а затем отправляла лиды на указанную ссылку. Функция сохранения click_id и web_id уже реализована, требуется интеграция через код или плагин.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $10
Требуется доработать функцию отправки постбека с лид формы на сайте на WordPress. Необходимо сохранить click_id и web_id из URL пользователя и отправить лид на указанную ссылку. Функция сохранения данных уже реализована. Возможна реализация через код или плагин.Закрыт9 месяцев назад
- $200
Создайте телеграм бота для поиска моделей по имени из взрослых категорий. Бот должен отправлять приветственное сообщение, обрабатывать команды, выполнять поиск моделей и предоставлять контент. Используйте Python или PHP. Необходимо добавить меню с кнопками и возможность размещения рекламных постов.Завершен9 месяцев назад
- $10
Необходимо провести полную проверку сайта на наличие вирусов и вредоносных скриптов. Сайт был взломан, требуется удалить все подозрительные файлы, восстановить доступ к админке WordPress и устранить проблемы с редиректами, которые воруют трафик. Задача включает в себя анализ и устранение уязвимостей.Закрыт9 месяцев назад
Требуется разработать мобильное приложение из сайта на WordPress, использующего тему RentalHive-child. Необходимо сохранить все функции и разделы сайта. Возможны различные подходы, включая использование плагинов.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $20
Необходимо доработать функционал отправки постбэка с лид формы на сайте WordPress. Лид форма должна собирать запросы пользователей, сохраняя их click_id и web_id, и отправлять данные на указанную ссылку. Также требуется логирование отправки постбэка в админке WordPress. Возможна реализация через код или плагин.Закрыт9 месяцев назад
- $20
Требуется доработать функцию отправки постбека с лид формы на сайте WordPress. Лид форма должна собирать запросы пользователей и сохранять их click_id и web_id, отправляя данные на указанную ссылку. Функция сохранения click_id и web_id уже реализована. Возможна реализация через код или плагин.Закрыт10 месяцев назад
- $300
Создайте телеграм бота для поиска моделей из взрослых категорий. Бот должен отправлять приветственное сообщение, обрабатывать команды, искать моделей по имени и показывать контент. Необходимо реализовать меню с кнопками и возможность размещения рекламных постов через админку. Платформа: Python или PHP.Закрытгод назад