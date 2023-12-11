HRStorylove

Кирилл HRStorylove

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$735
выплачено фрилансерам
27%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lesyk_yavor
Олександр 
23 года
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
$20
10 баллов
4 месяца назад
Починить телеграм бота
PythonУстранение ошибок
Хороший заказчик, оплатил в срок как надо
Исправил работу бота, доработал неработающий функционал, ускорил выдачу запросов в боте.
Ответный отзыв
Volkov_PN
Павел 
25 лет
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$20
10 баллов
7 месяцев назад
Парсинг данных с сайта
Парсинг данных
Рекомендую к сотрудничеству)
Выполнил работу по парсингу больших данных, с задержкой, но выполнил
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Pavel_Demidovic
Павел 
23 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
$200
10 баллов
9 месяцев назад
Разработать телеграм бота для поиска моделей по имени и контенту
PHPPythonTelegramПарсинг данныхСоздание ботовСоздание чат-ботов
Заказчик вполне конкретно поставил цель задачи, оплата поступил в срок, отвечал на вопросы моментально. Работать с ним было приятно, рекомендую
Исполнитель постоянно находился на связи, все возникшие неровности сгладили, идет на контакт. По задаче создал бота для поиска моделей и их контента, со второй частью задачи частично справился (сказал, что не обладает большими навыками парсинга, сошлись на завершении задачи без полного завершения второй части)
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developer777
Шохрад 
41 год
год в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
год назад
Доработка сайта
Доработка сайтов
Отличный клиент! Всем рекомендую!
Фрилансер коммуникабельный, хорошо объясняет задачу и возникшие проблемы. Оперативно сделал небольшую доработку по сайту
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fullStack92
Тимур 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Загрузка данных на сайт в шаблонный вид
Парсинг данных
Отличный заказчик, подробно описывает задачу и всегда на связи
Хорошо выполнил свой первый заказ на этом сайте Заказ был выполнен по нормальной средней цене, постоянно на связи и быстрое решение задачи и возникших проблем
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