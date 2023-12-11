HRStorylove

Необходимо разработать дизайн для сайта, аналогичный masterfap.net, с оформлением хедера и футера, а также разделением информации по блокам. В меню должны быть функции: Home, Popular, Random и кнопки для блога. В основном блоке повторить кнопки для моделей и блога. Возможна необходимость доп. программирования. Работа с сайтом на WordPress.