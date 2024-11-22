Починить телеграм бота

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок374 просмотра

Необходимо починить телеграм бота
Бот написан на python

PythonУстранение ошибок
5 месяцев назад
HRStorylove
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