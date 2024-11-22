Требуется разработать скрипт на JavaScript для добавления водяных знаков на изображения форматов png, jpg, webp и других. Интерфейс должен включать загрузку изображений с превью, настройки водяного знака в виде текста и картинки, а также быть адаптивным. Результат: архив с html, css и js файлами, работающий автономно.