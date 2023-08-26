Temka_prog

Full Stack React-разработчик с опытом работы на платформе SharePoint. Готов к разработке индивидуальных решений для вашего бизнеса

Привет! Я Full Stack Разработчик с опытом в различных областях веб-разработки. Я готов помочь вам решить любую задачу, связанную с веб-сайтами и веб-приложениями. Я особенно владею React JS, Angular JS и Node JS, но также имею знания в других языках программирования и фреймворках. Я также знаком с созданием кросс-платформенных веб-приложений и мобильных приложений. Моя команда и я готовы помочь вам с настройкой сайта, кастомными решениями, дизайном, тестированием и обслуживанием веб-приложений. Мы готовы работать на удаленной основе для удобства. Обратитесь ко мне, чтобы получить высококачественную помощь в различных областях веб-разработки.