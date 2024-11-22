Валюта = рубли

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Закрыт3 заявки332 просмотра

genesis-print.by нужно внести цены в у.е. но отображались в рублях по курсу ЦБ либо курс вписывать в ручную

5 месяцев назад
guest_1732277496684
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