Требуется разработать одностраничный сайт для продаж курсов с интеграцией системы онлайн-оплаты. Сайт должен быть удобным и интуитивно понятным для пользователей, способствующим легкому оформлению покупок.
Валюта = рубли
genesis-print.by нужно внести цены в у.е. но отображались в рублях по курсу ЦБ либо курс вписывать в ручную
Заявки фрилансеров
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