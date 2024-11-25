Добрый день.

Нужен скрипт на js для добавления водяных знаков на картинки всех форматов (png, jpg, webp и тд).

Вот пример функционала, там только работа с PDF, нужен функционал такой, можно за основу другой брать:

https://www.ilovepdf.com/pdf_add_watermark



Как должно работать:

Все тексты на английском

1. Открываем итоговый html файл в браузере в нем только инпут для выбора файла.

2. Далее:

- загружаем картинку, она отображается как превью (должна отображаться на превью полностью не зависимо от размера!)

3. Далее ПОД превью появляется блок с настройками водяного знака с двумя вкладками для добавления водяного знака в виде текста и картинки, с аналогичным функционалом.

Полей Pages и Layer не будет (это для пдф).



Единственное отличие - вместо точек на превью хорошо бы видеть реальный текст или картинку, как в итоговом варианте будет добавлено.

4. Все должно быть адаптивным и не плыть при уменьшении страницы.



Предпочтение отдается лучшей цене, проект не большой без размещений на серверах, баз данных и тд.



Результат:

Архив с файлом html, css и нужные js файлы, можно подключать библиотеки, но они должны быть 1 файлом и входить в итоговый архив. Работать все должно без интернета, автономно.