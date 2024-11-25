Ищется специалист по оптимизации Core Web Vitals для анализа и улучшения фронт-энда сайтов на OpenCart, Django и Битрикс. Задача – повысить производительность до 80 и выше. Опыт работы с кодом и внимание к деталям обязательны. Рассматриваются несколько проектов.
Добавления водяных знаков на изображения
Добрый день.
Нужен скрипт на js для добавления водяных знаков на картинки всех форматов (png, jpg, webp и тд).
Вот пример функционала, там только работа с PDF, нужен функционал такой, можно за основу другой брать:
https://www.ilovepdf.com/pdf_add_watermark
Как должно работать:
Все тексты на английском
1. Открываем итоговый html файл в браузере в нем только инпут для выбора файла.
2. Далее:
- загружаем картинку, она отображается как превью (должна отображаться на превью полностью не зависимо от размера!)
3. Далее ПОД превью появляется блок с настройками водяного знака с двумя вкладками для добавления водяного знака в виде текста и картинки, с аналогичным функционалом.
Полей Pages и Layer не будет (это для пдф).
Единственное отличие - вместо точек на превью хорошо бы видеть реальный текст или картинку, как в итоговом варианте будет добавлено.
4. Все должно быть адаптивным и не плыть при уменьшении страницы.
Предпочтение отдается лучшей цене, проект не большой без размещений на серверах, баз данных и тд.
Результат:
Архив с файлом html, css и нужные js файлы, можно подключать библиотеки, но они должны быть 1 файлом и входить в итоговый архив. Работать все должно без интернета, автономно.
Выбранный исполнитель
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