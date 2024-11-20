Требуется разработать генератор контента, который использует перестановки слов и API. Задача включает реализацию по техническому заданию. Оплата производится по факту или банковским переводом.
Интеграция Мой склад и Shopify
Интеграция Мой склад и Shopify
Задание на разработку модуля интеграции между «Мой склад» и Shopify
Цель проекта:
Разработать модуль, который:
Переносит товары с полными характеристиками и атрибутами из «Мой склад» в Shopify.
Синхронизирует остатки товаров, статусы и оплаты между системами.
Передаёт заказы с сайта Shopify в «Мой склад» для обработки.
Основные задачи:
Настроить автоматический перенос товаров из «Мой склад» в Shopify.
Обеспечить синхронизацию остатков и статусов товаров.
Реализовать передачу заказов и информации об оплате из Shopify в «Мой склад».
Требования к специалисту:
Опыт работы с API «Мой склад» и Shopify.
Знание языков программирования для интеграции (например, Python, Node.js).
Умение создавать надёжные и эффективные решения для синхронизации данных.
Ожидаемый результат:
Рабочий модуль интеграции, обеспечивающий корректный обмен данными между «Мой склад» и Shopify.
Дополнительная информация:
Просьба указать сроки и стоимость выполнения работы.
Возможность дальнейшего сотрудничества по поддержке модуля.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется разработчик для создания чат-ботов и AR-масок для ВК. Необходимо использовать VK API, Python и JavaScript, а также платформы для AR-масок. Опыт работы с API и креативный подход обязательны. Работа удаленная, сроки гибкие, оплата по договоренности.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо внести доработки в интернет-магазин на платформе Битрикс. Ищется специалист с хорошим опытом работы с данной CMS. Подробности и задачи можно найти в ТЗ. Возможность дальнейшего сотрудничества.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо создать прокси для сайта (siteA) через ваш домен (siteB). Реализовать проксирование главной страницы с формой авторизации и админ-панели, сохранив функционал оригинального сайта. Важно, чтобы все ссылки и внутренние POST-запросы работали без изменений, менялся только домен. Пример реализации будет предоставлен после обсуждения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется фронтендер для модификации кода в тренажере слепой печати, созданном на Vue 3 и TypeScript. Задача включает в себя добавление плавной анимации движения курсора. Идеальный кандидат имеет опыт с указанными технологиями и готов к дальнейшему сотрудничеству.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Разработка веб-платформы для проведения соревнований по единоборствам. Организаторы смогут создавать соревнования и управлять данными, а спортсмены – регистрироваться, подавать заявки и оплачивать участие. Платформа также будет вести статистику по видам единоборств и хранить записи поединков.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $400
Разработать телеграмм бота для базы знаний, который будет предоставлять информацию из сервис мануалов по запросам (бренд, тип, модель номер). База данных должна автоматически обновляться и позволять бот корректно искать новые файлы. Цена обсуждаема, проект не критично срочно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $200
Требуется разработка сайта, который будет принимать виртуальные номера для регистрации в соцсети Telegram. Сайт должен перенаправлять номера с другого ресурса и быть на IP SMS активейта. Ищем специалиста в области веб-программирования.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $35
Требуется опытный Python разработчик для переписывания программного обеспечения. Все детали проекта будут предоставлены по запросу. Ищем специалиста с хорошими навыками в веб-программировании.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется исправление ошибок для SEO оптимизации сайта на WordPress. Всего 8 страниц, по каждой странице указаны ошибки. Прикреплен пример ошибок. Работы не много.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 месяцев назад