Интеграция Мой склад и Shopify

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Интеграция Мой склад и Shopify

Задание на разработку модуля интеграции между «Мой склад» и Shopify
Цель проекта:
Разработать модуль, который:
Переносит товары с полными характеристиками и атрибутами из «Мой склад» в Shopify.
Синхронизирует остатки товаров, статусы и оплаты между системами.
Передаёт заказы с сайта Shopify в «Мой склад» для обработки.
Основные задачи:
Настроить автоматический перенос товаров из «Мой склад» в Shopify.
Обеспечить синхронизацию остатков и статусов товаров.
Реализовать передачу заказов и информации об оплате из Shopify в «Мой склад».
Требования к специалисту:
Опыт работы с API «Мой склад» и Shopify.
Знание языков программирования для интеграции (например, Python, Node.js).
Умение создавать надёжные и эффективные решения для синхронизации данных.
Ожидаемый результат:
Рабочий модуль интеграции, обеспечивающий корректный обмен данными между «Мой склад» и Shopify.
Дополнительная информация:
Просьба указать сроки и стоимость выполнения работы.
Возможность дальнейшего сотрудничества по поддержке модуля.

Node.jsPythonShopifyИнтеграция APIРазработка модулей
5 месяцев назад
pastix
Иван 
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5 месяцев назад

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Евгений
 
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