Интеграция Мой склад и Shopify

Задание на разработку модуля интеграции между «Мой склад» и Shopify

Цель проекта:

Разработать модуль, который:

Переносит товары с полными характеристиками и атрибутами из «Мой склад» в Shopify.

Синхронизирует остатки товаров, статусы и оплаты между системами.

Передаёт заказы с сайта Shopify в «Мой склад» для обработки.

Основные задачи:

Настроить автоматический перенос товаров из «Мой склад» в Shopify.

Обеспечить синхронизацию остатков и статусов товаров.

Реализовать передачу заказов и информации об оплате из Shopify в «Мой склад».

Требования к специалисту:

Опыт работы с API «Мой склад» и Shopify.

Знание языков программирования для интеграции (например, Python, Node.js).

Умение создавать надёжные и эффективные решения для синхронизации данных.

Ожидаемый результат:

Рабочий модуль интеграции, обеспечивающий корректный обмен данными между «Мой склад» и Shopify.

Дополнительная информация:

Просьба указать сроки и стоимость выполнения работы.

Возможность дальнейшего сотрудничества по поддержке модуля.