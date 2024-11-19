Нужен пайтон разработчик

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок81 просмотр

Нужно переписать софт, все подробности напишу

Python
5 месяцев назад
Sv1at0slav
Святослав 
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19 часов назад

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