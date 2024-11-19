Требуется завершить работу над парсером, который не функционирует на указанном сайте. Парсер должен автоматически заполнять форму, как это реализовано на других ресурсах. Регистрация доступна только по понедельникам с 8:00 до 10:00 по времени Варшавы. Прилагается код страницы для анализа.