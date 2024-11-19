Кодер на Rust для проекта по криптотрейдингу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Ищу кодера на Rust для разработки робота для криптотрейдинга.

Код пишется на Rust (без использования async) и запускается в виртуальной машине wasm.

Все необходимые API под биржи уже готовы.

Требования:

- Знания Rust уровня junior/middle (знания библиотек не обязательны, обучим при необходимости).

- Понимание работы биржи.

- Понимание матстатистики и математики, а также принципов работы биржи.

RustСоздание ботов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад