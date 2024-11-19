Нужно закончить парсер который не работает на этом сайте:



https://pobyt-czasowy-zapis-na-zlozenie-wniosku.mazowieckie.pl



Парсер сам заполняет форму, на других сайтах работает.



Регистрация работает только в понедельник от 8:00-10:00 по Варшаве

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