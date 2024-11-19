Требуется написать функцию для библиотеки pytelegrambotapi, которая позволит выкладывать посты с премиум смайликами. Код проекта не нужен, только сама функция для работы с смайликами.
Закончить парсер
Нужно закончить парсер который не работает на этом сайте:
https://pobyt-czasowy-zapis-na-zlozenie-wniosku.mazowieckie.pl
Парсер сам заполняет форму, на других сайтах работает.
Регистрация работает только в понедельник от 8:00-10:00 по Варшаве
Прикреплю код страницы
Заявки фрилансеров
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