Закончить парсер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок155 просмотров

Нужно закончить парсер который не работает на этом сайте:

https://pobyt-czasowy-zapis-na-zlozenie-wniosku.mazowieckie.pl

Парсер сам заполняет форму, на других сайтах работает.

Регистрация работает только в понедельник от 8:00-10:00 по Варшаве

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Создание парсеров
5 месяцев назад
andrii_zho
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
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Заявки фрилансеров

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