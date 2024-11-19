Знаю, что никто не любит работать с чужим кодом.

Но все-таки надеюсь найти маньяка с ОКР, который въедливо и скрупулезно подойдет к анализу и доведению до ума фронт энда сайтов (мин 80 по производительности...очень хочется).

* по предварительным данным (программистов) проблема именно в front end, поэтому задача в соответствующем разделе

Сайты на опенкарт, джанго, битрикс. Несколько проектов.