Оптимизация Core Web Vitals

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

Знаю, что никто не любит работать с чужим кодом.

Но все-таки надеюсь найти маньяка с ОКР, который въедливо и скрупулезно подойдет к анализу и доведению до ума фронт энда сайтов (мин 80 по производительности...очень хочется).

* по предварительным данным (программистов) проблема именно в front end, поэтому задача в соответствующем разделе

Сайты на опенкарт, джанго, битрикс. Несколько проектов.

1С-БитриксDjangoOpencartАнализ кодаОптимизация кода
5 месяцев назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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