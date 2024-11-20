Требуется разработка модуля для взаимодействия с Битрикс24 через API. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с PHP и знать особенности API Битрикс24. Техническое задание предоставляется по запросу.
Добавления водяных знаков на PDF
Добрый день.
Нужен скрипт на js для добавления водяных знаков на PDF.
Вот пример функционала, нужен такой же:
https://www.ilovepdf.com/pdf_add_watermark
Как должно работать:
- Все тексты на английском
1. Открываем итоговый html файл в браузере в нем только инпут для выбора файла.
2. загружен пдф, выводится превью - если листов больше чем 1, то выводим первые 2 листа как превью, рядом один возле другого.
3. Далее ПОД превью появляется блок с настройками водяного знака с двумя вкладками для добавления водяного знака в виде текста и картинки, как на сайте примере, но по центру.
Единственное отличие от примера - вместо точек на превью нужно в реальном времени отображать текст или картинку, как в итоговом варианте будет добавлено.
4. Все должно быть адаптивным и не плыть при уменьшении страницы.
5. Возможность вернуться к инпуту для выбора другого файла (кнопка крестик или корзина).
Предпочтение отдается лучшей цене, проект не большой без размещений на серверах, баз данных и тд.
Результат:
Архив с файлом html, css и нужные js файлы, можно подключать библиотеки (для pdf точно нужна), но они должны быть 1 файлом и входить в итоговый архив.
Работать все должно без интернета, автономно.
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