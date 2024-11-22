Софт наполнения сайта используя ИИ

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок48 просмотров

Нужна софтина которая сможет наполнять форум и общаться с пользователями используя ИИ(например chatGpt).

Софт должен уметь работать с несколькими аккаунтами одновременно, и прокси.

Бюджет может дополнительно обсудить.

ChatGPTСоздание ботов
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