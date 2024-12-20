Ищется специалист с опытом работы с моделями Chat GPT для помощи в реализации функционала 'Вопросы и ответы'. Проблема заключается в том, что модель не использует обученные данные и отвечает на основе ранее известных сведений. Предлагаются варианты по бюджету.
Программа-парсинг Двух сайтов
Нужна программа для парсинга данных с двух сайтов .И последующего соединения этих данных в Эксель файле. ТЗ будем делать на основе файла Эксель "Программа-парсинг Двух сайтов".
Заявки фрилансеров
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