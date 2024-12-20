Требуется настроить передачу данных из Bitrix 24 в Google Looker Studio с помощью ROMI Center. На выходе должна получиться сквозная аналитика по всем лидам из Битрикса, позволяющая отслеживать их на различных этапах воронки продаж. Обновление данных должно происходить автоматически в зависимости от перемещения лидов в системе.