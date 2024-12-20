Программа-парсинг Двух сайтов

$80
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Закрыт7 заявок416 просмотров

Нужна программа для парсинга данных с двух сайтов .И последующего соединения этих данных в Эксель файле. ТЗ будем делать на основе файла Эксель "Программа-парсинг Двух сайтов".

Парсинг данных
4 месяца назад
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