Донастроить сайт на Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок387 просмотров

Нужно настроить пару правок, сайт на Wordpress.

ТЗ предоставлю. Пишите свои контакты

WordPressДоработка сайтов
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