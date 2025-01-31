Необходимо разработать сайт диетологии для продажи диет, консультаций и онлайн видео тренировок. Пользователи должны иметь доступ к контенту в личном кабинете с возможностью отслеживания сроков доступа. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств, с возможностью дальнейшего сотрудничества по поддержанию и добавлению нового контента.