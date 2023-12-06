Создать верстку

$50
HTML-версткаОткрыт28 заявок384 просмотра
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Сверстать макеты в чистую верстку.

Адаптивно.

Должно быть идеально на планшетах.

Но не должно рушится на моб и деск.

Работу в портфолио выкладывать нельзя

15 дней назад
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