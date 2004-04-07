Верстальщик

Меня зовут Александр. Я уже более двух лет занимаюсь вёрсткой адаптивных сайтов на HTML / SCSS / JS. В своих проектах использую BEM-нейминг и чёткую структуру папок проекта. Есть работы сайтов, написанных с нуля, а также фрагменты большого сайта, разрабатываемого в команде.

Любая консультация, приблизительная оценка макета бесплатная.