Верстальщик
Меня зовут Александр. Я уже более двух лет занимаюсь вёрсткой адаптивных сайтов на HTML / SCSS / JS. В своих проектах использую BEM-нейминг и чёткую структуру папок проекта. Есть работы сайтов, написанных с нуля, а также фрагменты большого сайта, разрабатываемого в команде.
Любая консультация, приблизительная оценка макета бесплатная.
Я против войны в Украине!
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1 из 5
Портфолио
- Мои свёрстанные макеты и проекты2 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 месяцев назад
FigmaАдаптивная верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$4/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга