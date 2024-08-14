Верстка сайтов, наполнение контентом.

Начинаю карьеру фрилансера. Изучаю он-лайн курс и видео уроки по HTML, CSS, SCSS, JS.

Постараюсь выполнить работу качественно и в срок. Готов приступить к работе. Телеграмм для связи https://telegram.me/OO_Lys

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