OOLys

Олег OOLys

 
45 лет
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Верстка сайтов, наполнение контентом.

Начинаю карьеру фрилансера. Изучаю он-лайн курс и видео уроки по HTML, CSS, SCSS, JS.

Постараюсь выполнить работу качественно и в срок. Готов приступить к работе. Телеграмм для связи https://telegram.me/OO_Lys

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Портфолио https://oleglys.github.io/Portfolio/

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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