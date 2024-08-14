Верстка сайтов, наполнение контентом.
Начинаю карьеру фрилансера. Изучаю он-лайн курс и видео уроки по HTML, CSS, SCSS, JS.
Постараюсь выполнить работу качественно и в срок. Готов приступить к работе. Телеграмм для связи https://telegram.me/OO_Lys
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Портфолио https://oleglys.github.io/Portfolio/
Портфолио
- Салон красоты2 просмотра
- Barbershop1 просмотр
- Лендинг магазина1 просмотр
- Транспорт1 просмотр
- Адапритная верстка сайта для небольшого кафенет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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