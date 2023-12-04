Нужно сверстать макет из фигмы

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Привет! Нужно сверстать макет из фигмы и сделать адаптацию для всех экранов 

Нужно закончить до пятницыhttps://www.figma.com/file/yRZxjGWGeSKIUUBdBwuoOL/fe21-1-team?node-id=1%3A24&mode=dev

16 дней назад
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