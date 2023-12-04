Нужно сверстать макет из фигмы и сделать адаптация для всех экранов

HTML-версткаОткрыт1 заявка1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет нужно сверстать макет из фигмы и сделать адаптация для всех экранов https://www.figma.com/file/yRZxjGWGeSKIUUBdBwuoOL/fe21-1-team?node-id=1%3A24&mode=dev 

Нужно закончить до пятницы 

16 дней назад
Гость
16 дней в сервисе
Был
15 дней назад
Заявки фрилансеров
Михаил
20 лет
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
33 отзыва
16 дней назад
#1
HTML-верстка